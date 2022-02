Côte d’Ivoire: entre menaces, rancune et arrogance, le Dialogue politique a du plomb dans l’aille

Au cours du dialogue politique le lundi 14 février 2022 en Côte d’Ivoire, les voix se sont quelque peu élevées et le ton est devenu plutôt pas très courtois entre les interlocuteurs alors que certaines questions ont été abordées.

La Côte d’Ivoire a entamé depuis quelques mois, un dialogue politique dans le but de mettre un terme à la méfiance et aux animosités entre les politiques du pays. Ce dialogue doit aussi raffiner l’atmosphère sociopolitique assez délétère dans laquelle vivent les ivoiriens. Cependant, on n’est pas près de voir les choses se dénouer car ce sont des sujets pas très importants qui constituent déjà des sujets de tensions entre les vis-à-vis.

Dans un premier temps, il a été question de certaines catégories de prisonniers arrêtés lors des différentes crises électorales depuis 2010 où le pouvoir a basculé entre les mains d’Alassane Ouattara et sa clique. Considérés comme des prisonniers politiques et appelés ainsi, le porte-parole du gouvernement a clairement rejeté cette considération et a nié leur existence.

« Je n’accepterai pas qu’on parle ici de prisonniers politiques », a mis en garde le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Il a poursuivi sur cette lancée en expliquant clairement à qui veut l’entendre qu’ »il n’y a pas de prisonniers politiques en Côte d’Ivoire ». L’autre sujet de discorde a été la question du titre de Charles Blé Goudé. Le porte-parole du gouvernement soutient qu’il n’est pas approprié de considérer Blé Goudé comme ancien ministre.

« Je n’accepterai pas qu’on appelle M. Charles Blé Goudé ministre, car il n’a jamais été ministre dans un gouvernement légal », a martelé encore Amadou Coulibaly avant de poursuivre dans une forme de discours vengeur que « ceux qui sont assis à cette table oublient que nous aussi nous avons été exilés et que personne n’a rien fait pour notre retour (…) ».

« Il faut que les mots soient pesés et bien utilisés ici en notre présence, car nous représentons les institutions de l’État et nous n’admettrons pas que quelqu’un parle avec ce genre de mot ici en notre présence sinon ce dialogue prendra fin aussitôt », menace le ministre lors du dialogue sensé permettre de trouver une solution pour la réconciliation entre ivoiriens.

La réponse aux propos du ministre ne s’est pas fait attendre. « Le rancunier ministre Amadou Coulibaly et porte-parole du gouvernement est très mal placé pour donner ce genre de leçon, car n’est-ce pas lui qui, en parlant d’un ex-président de la République l’a simplement qualifié de façon irrévérencieuse d’un « monsieur Laurent Gbagbo » lors de son communiqué du Conseil de ministres ? Ne prenant aucunement en compte le statut d’ancien président de la République et chef d’État du président Laurent Gbagbo dans tout son communiqué », a rétorqué Max Henri Diaye.

Il va sans dire que la question de la réconciliation entre les politiques de Côte d’Ivoire et le dialogue entamé depuis un moment ne semble pas avoir fait avancer quoi que ce soit en réalité. La rencontre entre Laurent Gbagbo rentré au pays, et Alassane Ouattara n’est visiblement que de la poudre aux yeux sachant que le retour de l’ancien président en Côte d’Ivoire était considéré comme la condition pour un début de réconciliation dans le pays divisé par des guerres imposées par les politiques avides de pouvoir.