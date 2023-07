Côte d’Ivoire: élections ce dimanche des membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie

Le dimanche 30 juillet 2023 est prévu que les électeurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire votent pour former une nouvelle assemblée d’élus, renouvelant ainsi les représentants des acteurs économiques du pays au sein de cette institution.

Selon une note d’information transmise à BÉNIN WEB TV, » Les élections de la Chambre de Commerce et d’Industrie se déroulent généralement tous les 06 ans pour permettre un renouvellement périodique des élus et assurer une représentativité équitable des différentes branches économiques du pays ».

Les bureaux de vote seront disponibles sur tout le territoire dans les 10 mairies pour Abidjan, dans les préfectures pour l’intérieur du pays, les sous-préfectures pour Anyama et Bingerville, de 09 h 00 à 17 h 00. Selon la note, les défis de cette élection sont considérables, » car la Côte d’Ivoire continue de rechercher des moyens de stimuler la croissance économique, d’encourager l’investissement et de promouvoir un environnement favorable aux entreprises ».

- Publicité-

Par ailleurs, les résultats de cette élection détermineront le nouveau comité d’élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire, qui devra choisir un nouveau président pour un mandat de 06 ans d’ici à la fin du mois d’août. » Les autorités de tutelle appellent tous les membres du corps électoral à exercer leur devoir en participant activement à ces élections. Ils sont encouragés à voter en faveur des listes qui, selon eux, défendront au mieux les intérêts du secteur privé et contribueront efficacement au développement économique du pays », a exhorté le document.

Notons que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire est cruciale pour promouvoir le commerce, l’industrie et le progrès économique du pays. Elle agit en tant qu’interlocuteur privilégié entre le secteur privé et le secteur public et représente les intérêts des entreprises, des commerçants et des industriels auprès des autorités gouvernementales.