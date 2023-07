Côte d’Ivoire: des candidats exclus de l’INFAS pour fraudes

- Advertisement -

En Côte d’Ivoire, parmi les candidats figurant sur la liste des admis au concours d’INFAS, soixante-six candidats ont été exclus des concours d’infirmiers, de sages-femmes et de techniciens supérieurs de santé, aussi, vingt autres ont subi la même sanction pour les concours d’auxiliaires de Santé, car, ils sont impliqués dans des actes de fraude.

Le professeur Méliane N’Dhatz Ebagnitchié a pris des mesures pour résoudre cette situation en envoyant un message aux sous-directeurs et aux chefs d’antenne de l’INFAS pour les informer de la situation et les exhorter à renforcer les contrôles et les mesures de sécurité lors des prochains concours. Pour elle, l’objectif est de garantir l’intégrité et la légitimité des processus de sélection et de prévenir toute fraude.

« A l’issue de l’authentification du Baccalauréat et du Brevet d’Étude du Premier Cycle des candidats admissibles aux concours directs, édition 2022, nous venons, par la présente, vous informer que parmi eux, soixante-six (66) pour les concours des Infirmiers, Sages-femmes et Techniciens Supérieurs de santé et vingt (20) pour les concours des auxiliaires de santé ne sont pas autorisés à suivre les cours pour fraude et présentation de faux documents.(non titulaires du Baccalauréat (BAC) et du Brevet d’Étude du Premier Cycle (BEPC) », a-t-elle indiqué

Par ailleurs, elle a demandé aux sous-directeurs et chefs d’antenne de l’INFAS de procéder à un examen minutieux en se référant à la liste des candidats concernés, qui a été jointe à la communication. Dans le cadre de ce contrôle, la direction de l’INFAS est chargé de s’assurer que ces 66 candidats ne feront plus partie des effectifs de l’établissement.

