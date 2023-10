Côte d’Ivoire: après des appels au boycott, le concert de Salif Kéita annulé

- Advertisement -

L’artiste mandingue Salif Keïta est indésirable à Abidjan. Le concert de la star internationale malienne prévu le 17 novembre à Abidjan a été annulé selon les organisateurs.

Pour la célébration des 54 ans de carrière de Salif Kéita, l’artiste mandingue avait donné rendez-vous le 17 novembre 2023 à ses fans en Côte d’Ivoire au Palais de la Culture d’Abidjan Treichville. Un concert qui a suscité une vive polémique et des appels au boycott.

On reproche en effet au natif de Djoliba au Mali, son silence « assourdissant » lors de la crise entre son pays et la Côte d’Ivoire. Des cyberactivistes reprochent à Salif Keita, par ailleurs conseiller du Colonel Assimi Goita, chef de la junte au pouvoir au Mali, de n’avoir pas condamné, l’incarcération pendant six mois au Mali des 49 militaires ivoiriens.

Le report de l’évènement confirmé

Suite à cette campagne appelant à son boycott, le promoteur a annoncé mardi le report à une date ultérieure de ce spectacle. « Nous tenons à vous informer que malgré notre volonté et l’investissement considérable que nous avons réalisé en vue de l’organisation du concert de Salif Keita prévu pour le 17 novembre, nous sommes contraints de reporter l’événement à une date ultérieure. Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais elle est due à des circonstances indépendantes de notre volonté », a écrit la structure, dans sa note.