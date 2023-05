Coopération militaire: le commandant de l’armée sud-africaine en visite à Moscou

- Publicité-

Le lieutenant-général Lawrence Mbatha, commandant des forces terrestres de l’armée sud-africaine, s’est rendu à Moscou pour une visite officielle visant à renforcer la coopération militaire entre l’Afrique du Sud et la Russie. Cette rencontre intervient après les récentes accusations américaines concernant des livraisons d’armes présumées de Pretoria à la Russie.

Selon les informations du ministère russe de la Défense, rapportées par les agences de presse TASS et Interfax, la visite officielle du lieutenant-général Lawrence Mbatha et de sa délégation à Moscou a pour objectif principal de renforcer les liens militaires entre l’Afrique du Sud et la Russie. Cette rencontre revêt une importance particulière alors que des accusations américaines récentes ont mis en cause Pretoria pour des supposées livraisons d’armes à la Russie.

Formations, équipements et exercises conjoints

Les discussions entre les délégations russe et sud-africaine ont porté sur divers aspects de la coopération militaire, mettant l’accent sur l’accroissement de la préparation au combat des forces armées des deux pays. Les responsables militaires des deux nations ont échangé des informations et des expériences concernant la formation, les techniques opérationnelles, les équipements et les pratiques de défense. Ils ont également discuté de la possibilité d’exercices militaires conjoints et d’échanges de personnel pour renforcer les capacités militaires bilatérales.

- Publicité-

La visite du commandant des forces terrestres sud-africaines témoigne de l’importance accordée par l’Afrique du Sud au développement de ses relations avec la Russie dans le domaine militaire. En renforçant leur coopération, les deux pays cherchent à accroître leur efficacité opérationnelle et leur préparation au combat, tout en favorisant les échanges d’expertise et de connaissances.

Cette visite officielle du lieutenant-général Lawrence Mbatha en Russie marque une étape significative dans la consolidation des relations militaires entre l’Afrique du Sud et la Russie.