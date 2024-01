Coopération Mali – Niger : Assimi Goïta reçoit une délégation ministérielle

- Publicité-

Le Chef de la Transition au Mali, Assimi Goïta, a accueilli une délégation ministérielle du Niger dirigée par le Colonel-Major Amadou Abdramane, Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture.

Au cours de la réunion, le Président Assimi Goïta a exprimé sa reconnaissance envers le Général Abdourahamane Tiani, son homologue nigérien, pour l’envoi de cette délégation de haut niveau. En effet, il a souligné l’importance de la coopération entre les ministères de la Jeunesse au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), appelant à un soutien continu en faveur de la jeunesse dans la région.

Le Ministre malien de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Kassim Fomba, a salué la présence des ministres nigériens lors de cette journée significative. Les discussions ont porté sur des initiatives communes visant à promouvoir le développement durable dans le domaine sportif au sein de l’espace AES. De plus, la délégation a transmis les salutations du Général Tiani et a félicité le peuple malien pour l’institution de sa Journée nationale.

Par ailleurs, les émissaires nigériens ont saisi l’occasion de leur séjour au Mali pour visiter des infrastructures sportives, renforçant ainsi les liens entre les deux pays dans le domaine du sport. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un échange d’expériences entre les ministères de la Jeunesse et des Sports des trois pays, témoignant d’une volonté commune de promouvoir le développement et la coopération au sein de l’espace AES.