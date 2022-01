Contrôle de la gestion financière du CNCB: le rapport de mission examiné par les députés

Les députés de la huitième législature, sur invitation de leur président, Louis Vlavonou, se sont retrouvés en séance plénière la semaine écoulée. Au menu des points inscrits à l’ordre du jour de la session plénière, l’analyse du rapport d’activité de synthèse relatif à la mission de contrôle de la gestion comptable et financière du Conseil national des chargeurs du Bénin au titre de l’année 2020.

Sur invitation du président de l’assemblée nationale, les députés de la huitième législature se sont retrouvés les 11, 12 et 13 janvier 2022 à l’hémicycle. Au titre des points qui ont été abordés au cours des trois jours, figure l’examen du rapport d’activité de synthèse relatif à la mission de contrôle de la gestion comptable et financière du Conseil national des chargeurs du Bénin au titre de l’année 2020.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement intérieur de l’assemblée nationale et de l’article 93 de la loi organique relative aux lois des finances (LOLF), la commission en charge des finances au parlement dispose des prérogatives de contrôles financiers des entreprises publiques et semi-publiques.

C’est d’ailleurs sur la base de ses prérogatives que le bureau de l’assemblée nationale, conformément à la décision N°2021/79/AN/PT du 11 Août 2021 a mandaté cette commission permanente du parlement aux fins de contrôle de la gestion financière et comptable du conseil national des chargeurs du Bénin au titre de l’année 2021.

Après l’exécution de la mission, la commission a produit un rapport déposé au niveau du bureau de l’assemblée nationale. Il faut dire que c’est la première fois dans l’histoire du parlement béninois que les députés s’intéressent au contrôle de gestion comptable et financière d’une société d’Etat. Et c’est le conseil des chargeurs du Bénin est choisi pour l’application de cette prérogative parlementaire.

CNCB, une structure finalement dissoute

Le Conseil national des chargeurs du Bénin n’existe plus. L’office d’Etat a été dissout ce mercredi 29 Septembre en conseil des ministres. Un liquidateur a été également nommé pour conduire la procédure de dissolution. Le CNCB est un office d’État qui a pour mission générale la défense des droits et intérêts des chargeurs (importateurs, exportateurs et la coordination des actions des professionnels de transport) afin de réaliser la performance de l’ensemble de la chaîne des transports).

Le Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) est un Office d’État à caractère commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il a été créé par Décret n°83-197 du 25 mai 1983. Les principales missions du CNCB sont:

La défense des intérêts des Chargeurs (Importateurs, Exportateurs) ;

L’assistance aux chargeurs par l’information et la formation ;

La promotion de la chaîne des transports.

Il faut préciser que le conseil national des chargeurs du Bénin a fait les frais de la mauvaise gestion des personnes en charge de sa gestion. Presque vidé de sa mission confiée à d’autres structure, le maintien du CNCB n’était point opportun. Le gouvernement a alors décidé de sa dissolution.