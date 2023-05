Consolider le vivre ensemble au Bénin: Mgr Gonsallo propose une piste de réflexion

- Publicité-

Dieu veut que les hommes vivent ensemble en humanité. Il veut que nous vivons en unité dans une authentique fraternité. Ainsi s’exprimait Monseigneur Aristide Gonsallo lors du colloque scientifique sur le vivre ensemble qui a eu lieu le vendredi 19 Mai 2023 au Palais des Congrès de Cotonou.

L’Aumônerie Nationale des Cadres et Personnalités Politiques de la Conférence Episcopale du Bénin a initié le vendredi 19 Mai dernier, un colloque scientifique sur le vivre ensemble axé sur les résolutions de la conférence des forces vives de la nation. Les travaux de ce colloque scientifique ont été lancés par Mgr Aristide Gonsallo, Evêque de Porto-Novo et président de commission épiscopale Justice et Paix, secrétaire général de la Conférence Episcopale du Bénin.

De son discours d’ouverture, l’Evêque de Porto Novo a rappelé la vision de Dieu en créant l’homme. Selon Mgr Gonsallo, le concept du vivre ensemble nous rappelle que de sa conception à sa mort, l’homme est et existe avec les autres et son environnement. « Le vivre ensemble, c’est l’essence de l’identité de la personne humaine. Dieu veut que nous apprenions à vivre ensemble, à vivre en unité« , a rappelé le prelat.

Pour Monseigneur Aristide Gonsallo, Dieu nous a laissé dans sa parole, des indications pour vivre en communion. « Ignorer ne serait ce qu’un moment cette identité humaine, ou ne pas assumer ses exigences est suicidaire pour la personne et sa communauté« , a martelé le secrétaire général de la Conférence Episcopale du Bénin.

Pour le prélat catholique, la vue de l’esprit qui fait croire que tout est possible sans l’existence des différences, sans la contradiction des uns et des autres voire sans la remise en question permanente de soi-même conduit à des crises profondes.

« La conférence épiscopale du Bénin a toujours encouragé dans notre pays, un ordre politique pluraliste qui permet de faire des différences, non seulement une richesse mais surtout un appel permanent à ne pas se réfugier dans le même moule« , affirme-t-il.

Dans un passé récent, continue Mgr Aristide Gonsallo dans son discours, Dieu nous a épargné ce risque. « Le présent colloque en même temps qu’il nous appel à assumer notre identité, à accepter nos différences et contradictions et à en faire des facteurs d’enrichissement personnel, collectif et national. L’histoire de notre pays montre que toute faillite dans ce domaine peut limiter la portée du progrès aussi bien que la participation de tous les citoyens à la construction du pays« , a insisté le prélat.

Mgr Aristide Gonsallo n’a pas manqué de souligner dans son discours ce que la remise en cause du vivre ensemble peut générer au plan personnel social, politique et sur le développement du pays. Analysant le contexte actuel, il félicite les puissances publiques pour les efforts en cours pour l’installation des infrastructures sociaux-communautaires. La conférence épiscopale du Bénin relève néanmoins des faiblesses dans certains domaines. « Notamment sur le plan de la démocratie, de la solidarité nationale. Des situations de malaises sociales et des frustrations qu’elles ont engendré…« , a rappelé le prélat tout en félicitant les initiatives prises par les uns et les autres pour calmer ces situations.

Il n’y a pas à désespérer de l’avenir de la paix au Bénin

En dépit de la crise de confiance renforcée par l’érosion du pouvoir d’achat des populations et la pauvreté ambiante, Mgr Aristide Gonsallo reste optimiste sur le fait qu’il n’y a pas à désespérer de l’avenir de la paix au Bénin. « Dans les circonstances où le vivre ensemble a été gravement lacéré et altéré, rappelle-t-il, notre pays le Bénin a fait preuve de responsabilité pour organiser la conférence des forces vives de la Nation. Il ne s’agit pas de demander à la reproduire. Il nous revient plutôt d’en raviver le souffle. Une telle vision consiste à maintenir ici et au delà de ce colloque l’esprit de la conférence des forces vives de la Nation. » a -t-il suggéré aux participants.

Pour l’Evêque de Porto Novo, ce faisant, le Bénin renouera à nouveau à la démocratie, à la création d’un état de droit et d’une Nation. Alors les exigences du vivre ensemble y façonneront les esprits et les ramèneront à leur devoir de raffermissement de reconstruction permanente de relations humaines. Pour lui, cette responsabilité historique est un héritage à conserver jalousement et à savoir mettre à profit lorsque le vivre ensemble est gravement menacé.

« Avec humilité et sans hypocrisie, nous devons reconnaitre qu’il nous faut travailler de toute urgence à asseoir davantage notre vivre ensemble sur des bases solides tout en appréciant les efforts des gouvernants successifs depuis l’historique conférence des forces vivres de la Nation… Il y a un lien indissociable entre le pain et la liberté. Pour préserver ce lien, nous devons avoir le courage de nommer et de combattre les maux et les mentalités qui dans notre imaginaire psychologique et culturel entravent lourdement notre vivre ensemble« , a conclu le prélat avant d’invité les participants au colloque à orienter leur réflexion afin d’ouvrir (sans s’éloigner de l’esprit de la conférence des forces vives de la Nation de 1990) des pistes concrètes de pensées et d’actions pour une alliance nationale du vivre ensemble.