Congo: les Diables Rouges réclament leurs primes impayées

Dans une lettre adressée à leur ministère de tutelle, les Diables Rouges du Congo ont exprimé leur mécontentement, et exigent le payement immédiat de leur prime de présence qui leur est due pour leur participation à la double confrontation face au Soudan du Sud en éliminatoire de la CAN 2023.

Encore une affaire de prime impayée entre les Diables Rouges et les autorités congolaises. Dans une lettre adressée la semaine dernière à leur ministère de tutelle, les joueurs ont exprimé leur préoccupation quant à la prime de présence qui n’a pas été versée après leur dernier rassemblement en mars.

La sélection congolaise avait en effet disputé une double confrontation face au Soudan du Sud (défaite 2-1 à domicile, victoire 1-0 en déplacement), dans le cadre des troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Congolais ont aussi eu la mauvaise surprise d’apprendre via les réseaux sociaux que le ministère a décidé, sans les concerter, de supprimer leur prime de participation avec effet immédiat.

« Vous nous demandez des résultats sur le terrain. Mais faites-vous le nécessaire en dehors ? Nous réclamons notre dû qui relève de nos droits. Inutile de vous rappeler qu’être footballeur est un métier où l’on consacre sa vie et son corps. Nous prenons les risques à chaque entraînement et match, ignorant qu’ils peuvent être les derniers », ont posté les Diables Rouges sur les réseaux sociaux.

« Vous nous avez demandé de baisser nos primes. Et nous l’avons accepté pour le bien du pays. Aujourd’hui, on se retrouve avec les arriérés des remboursements, des primes du staff et joueurs et salaire du coach », ajoute le communiqué. Malgré leur coup de gueule et leur menace, les coéquipiers de Christoffer Mafoumbi n’entendent pas boycotter le reste des phases qualificatives, en guise de protestation. Ils assurent au contraire, aller au bout de leur quête, soit la qualification pour la phase finale de la CAN ivoirienne qui démarre en janvier 2024.

« Nous avons toujours fait de notre mieux et fait abstraction de tout cela afin de nous concentrer sur l’objectif majeur qui est la qualification pour la prochaine CAN», ont-ils conclu, non sans faire remarquer que leur performance sur le terrain dépend en grande partie d’une coopération et d’un soutien continu de la part des parties concernées

Pour rappel, le Congo est deuxième du groupe G avec 6 points, derrière le Mali, leader. Les Diables Rouges défieront les Aigles lors de la 5è journée, en juin, avant de se déplacer en Gambie pour la dernière étape, en septembre.

Comme je le disais ces jours, les joueurs de l’équipe nationale du Congo-Brazzaville ont fait un communiqué adressé au ministère des sports



