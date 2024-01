Concert d’Apoutchou National: Molare dévoile les raisons qui motivent sa présence

- Publicité-

Dans un message ce lundi 1er janvier 2024, le promoteur culturel ivoirien Molare a expliqué pourquoi il sera présent au concert du chanteur ivoirien Apoutchou National qui se tiendra le 6 janvier 2024.

Le promoteur culturel ivoirien Molare a récemment annoncé un événement incontournable pour l’année 2024: le concert tant attendu du talentueux chanteur ivoirien Apoutchou National. Prévu pour le 6 janvier au palais de la culture, cet événement s’annonce déjà comme un moment mémorable pour tous les amateurs de musique et de culture ivoirienne.

Selon Molare, ce concert revêt une importance particulière pour plusieurs raisons significatives. Tout d’abord, il souligne la transformation impressionnante opérée par Apoutchou National, mettant en avant son évolution artistique marquée par l’arrêt des vidéos controversées et son désir affirmé de devenir une figure positive pour ses fans.

De plus, Molare fait part de son admiration pour la générosité et le bon cœur dont fait preuve Apoutchou National envers son public et son entourage, soulignant ainsi les valeurs humaines et sociales véhiculées par l’artiste.

Ce qui motive Molare au concert de Apoutchou National

En tant que promoteur culturel engagé, Molare exprime sa motivation à soutenir la jeunesse ivoirienne à travers cet événement, soulignant son rôle d’accompagnateur des jeunes talents souhaitant évoluer de manière positive.

« Je vais me concentrer sur le concert de mon artiste Apoutchou National 1 er événement de l’année 2024. J’y vais parce qu’il a su se transformer, J’y parce qu’il a arrêté les vidéos bizarre, J’y vais parce qu’il a une forte envie de devenir quelqu’un, J’y vais parce qu’il a bon cœur et est généreux avec les autres, J’y vais parce que mon rôle est d’accompagner tous les jeunes qui veulent évoluer positivement.

J’y vais parce que je sais à quel point il a travailler pour se transformer positivement. J’y vais parce que tous les artistes de Côte d’Ivoire y seront pour le soutenir. J’y serai pour soutenir à l’organisation afin que vous passiez un moment mémorable. J’y vais pour voir quel pantalon plaqué il va mettre que je n’ai jamais mis ici. », a écris Molare sur sa page Facebook.

Enfin, Molare annonce la présence remarquée de nombreux autres artistes ivoiriens venus soutenir Apoutchou National dans cette étape cruciale de sa carrière, promettant ainsi une soirée exceptionnelle et riche en émotions.

Ce concert est donc attendu comme un véritable rendez-vous culturel, où la musique, l’engagement social et le talent artistique se conjugueront pour offrir au public ivoirien un spectacle inoubliable. Rendez-vous le 6 janvier au palais de la culture, afin de célébrer ensemble cette soirée historique et découvrir les surprises que nous réserve Apoutchou National.