Compétitions CAF: les clubs béninois bientôt fixés, la date du tirage au sort dévoilée

La CAF a dévoilé la date du tirage au sort des préliminaires de la Ligue des champions africaines et de la Coupe de la CAF de la saison 2022-2023. Et l’instance africaine a fixé le tirage au 8 août prochain.

Dans quelques jours, les équipes africaines en lice pour la phase finale des compétitions interclubs CAF 2022-2023 seront fixées sur leur sort. La CAF a dévoilé la date du tirage au sort de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF. Le tirage aura lieu ce lundi 8 août 2022 au siège de l’instance, au Caire (Egypte), à partir de 11 heures (GMT).

Les matchs aller du premier tour se joueront entre le 9 et le 11 septembre, alors que les retours sont prévus entre le 16 et le 18 du même mois. Pour le second tour préliminaire, la phase aller aura lieu les 7, 8 et 9 octobre, alors que le retour est attendu entre les 14 et 16 du même mois. Quant au second tour bis de la Coupe de la CAF, il se joue les 2 et 9 novembre.

A noter que deux clubs béninois sont en lice pour ces compétitions interclubs de la CAF. Champion du Bénin en titre, Coton FC disputera sa première phase préliminaire de la Ligue des champions. En Coupe CAF, c’est Buffles FC, vice-champion du Bénin qui représentera les couleurs nationales.