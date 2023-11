Comores: la liste pour les qualifications au Mondial 2026

-Publicité-

Le sélectionneur des Comores, Stefano Cusin, a dévoilé une liste de 24 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Cœlacanthes affronteront la Centrafrique et le Ghana en mi-novembre prochain.

C’est avec un groupe de 24 joueurs que Stefano Cusin va lancer sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Le technicien italien et les Comores affronteront la Centrafrique et le Ghana les 17 et 21 novembre respectivement, à l’occasion de la première et deuxième journée des éliminatoires.

Le sélectionneur des Cœlacanthes a fait appel à des jeunes dans cette nouvelle liste. Mais on note aussi le retour de certains cadres. Myziane Maolida du Hertha BSC et Haslane Alfonsi Ahmed de l’Arta Solar 7, reçoivent ainsi leur première convocation. Rafiki Saïd de l’ESTAC Troyes est également présent dans cet effectif des 24 sélectionnés.

La liste des Comores

Gardien de but

Ben Salim Boina, Yannick Pandor, Adel Anzimati-Aboudou

Défenseurs

Younn Zahary, Kassim Mdahoma, Yahaya Médard, Mohamed Youssouf, Raimane Daou, Saïd Bakari, Ahmed Soilihi, Abdel Akim Abdallah

Milieux

Zainou-dine Mohamed, Youssouf Mchangama, Aymeric Ahmed, Bendjaloud Youssouf, Kassim Hadji, Haslane Alfonsi Ahmed, Yacine Bourhane

Attaquants

Rafiki Saïd Ahamada, Myziane Maolida, Ibroihim Youssouf, Faïz Selemani, Adel Mahamoud, Ahmed Mogni