Cody Gakpo: un départ précipité à Liverpool, selon Ronald Koeman

L’entraineur des Pays-Bas, Ronald Koeman, pense que Cody Gakpo a rejoint Liverpool trop tôt et a du mal à s’adapter à l’équipe anglaise, en pleine tourmente cette saison.

Cody Gakpo, qui a actuellement 23 ans, a marqué trois buts en cinq matchs pour aider les Pays-Bas à atteindre les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il a rejoint Liverpool en provenance du PSV Eindhoven en janvier, mais n’a toujours pas trouvé le chemin des buts après six sorties avec les Reds.

Une situation qui fait débat en Hollande tant le joueur affolait les compteurs lors de son passage à Eindhoven. Mais pour Ronald Koeman, l’attaquant néerlandais a fait le grand saut en Angleterre un peu trop tôt.

« Le niveau en Angleterre est plus élevé qu’aux Pays-Bas, mais ce sont aussi des jeunes garçons, n’est-ce pas ? C’est comme Ryan Gravenberch, qui est allé au Bayern Munich et ne joue pas. C’est difficile », a-t-il admis dans une émission diffusée sur YouTube, animée par l’ancien joueur Andy van der Meyde.

L’ancien coach du Barça estime également que la mauvaise passe de Liverpool cette saison avec une équipe en pleine tourmente en Premier League ne facilite pas l’intégration du buteur des Oranjes.

« Il s’est retrouvé dans une équipe qui ne va pas bien. C’est plus difficile pour lui, en tant que recrue. Vous êtes testé tout de suite. Et si vous ne marquez pas ou n’êtes pas décisif et vous ne gagnez aucun match, c’est très difficile, surtout pour un jeune joueur. Si c’était quelqu’un de 28 ans avec de l’expérience, ce serait différent. »

Cody Gakpo a déjà joué pour le PSV en Eredivisie cette saison, disputant 14 matchs et enregistrant neuf buts et 12 passes décisives. Alors que Liverpool reçoit Everton à Anfield lundi, en clôture de la 23è journée du championnat, le Néerlandais pourrait enfin débloquer son compteur buts.