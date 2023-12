Classement FIFA féminin décembre 2023: le Nigéria leader, le Bénin perd 7 places, le top 40 africain

-Publicité-

La FIFA a dévoilé ce vendredi son classement actualisé des sélections nationales féminines. Au plan africain, le Nigéria reste leader tandis que le Bénin a perdu 7 places dans le classement général.

Les échecs signés par les Amazones lors des éliminatoires de la CAN féminine et des JO Paris 2024 ont coûté cher au Bénin qui a dégringolé dans le classement général des sélections nationales féminines de décembre 2023, dévoilé ce vendredi par la FIFA. Logées à la 145è position lors du précédent pointage en août dernier, les béninoises ont perdu 7 places et retombent à la 152è loge. Au plan africain, la team Bénin a également chuté et passe de la 27è à la 31è place.

Le classement sur le continent reste dominé par le Nigéria (34è mondial) qui mène la danse devant l’Afrique du Sud (52è mondial), championne d’Afrique en titre, et le Maroc (60è) qui complète le podium. Les Lionnes de la Téranga du Sénégal, qui ont validé leur qualification à la prochaine CAN, après une victoire et un match nul contre l’Egypte, sont 11è en Afrique, 83è au classement général.

Le top 40 africain:

