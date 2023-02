Claire Bahi: l’ex chanteuse dit enfin toute la vérité sur ses rapports avec Max Gradel

L’ancienne chanteuse de coupé-décalé Claire Bahi, devenue aujourd’hui servante de l’Eternel n’en finit pas avec les aveux. De passage sur Trace FM, la servante de l’Eternel a ouvertement fait des révélations concernant sa relation passée avec le footballeur international ivoirien Max Gradel.

Depuis qu’elle a tourné dos au monde profane pour aller se réfugier entre les bras du Seigneur juste après la mort brutale d’Arafat DJ en août 2019, Claire Bahi ne manque pas de faire des révélations sur son ancienne vie d’artiste coupé-décalé, dans le but d’accomplir sa nouvelle mission d’évangélisation.

‘‘La plupart des grosses voitures que je roulais, ce sont des voitures qui coûtent 40 à 50 millions de F CFA … Regardez ce qu’on gagne dans nos cachets du côté d’Abidjan. Pour quelqu’un qui touche 300 à 500 mille F CFA par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de F CFA et subvenir à tes autres besoins ? C’était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses ; on a cherché maris des gens…Aujourd’hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n’est pas pour blâmer ceux qui sont là-bas. Au contraire, c’est pour les encourager à accepter le Seigneur« , a-t-elle témoigné.

Reçue dans les locaux de Trace FM cette semaine, l’ancienne chanteuse qui s’est désormais reconvertie, avec une vie visiblement dédiée à l’Éternel, a été amenée à parler de ses rapports avec l’international Max Gradel. Dans sa réponse, Claire Bahi a subtilement confirmé ce que tout le monde pensait depuis des des années.

« Max Gradel et moi on a été très proches… Vous n’êtes pas des enfants quand je dis qu’on a été très proche, vous devez comprendre. Puisque ce n’est pas mon cousin, c’est pas mon frère, donc ça veut dire beaucoup de choses« , a-t-elle indiqué.

Pour rappel, Claire Bahi a également récemment avoué dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, avoir eu des relations s3xuelles avec des hommes en échange d’argent. Cette confession s’inscrit dans le cadre d’une mission d’évangélisation qui vise à décourager les jeunes filles qui continuent de s’adonner à cette pratique.