Christian Quesada arrêté: l’ex-champion des 12 coups de midi retourne en prison

Christian Quesada, ex-champion des 12 coups de midi a été arrêté ce mardi 27 septembre 2022 et renvoyé en prison pour non respect de certaines conditions de sa libération conditionnelle.

Mauvaise nouvelle pour Christian Quesada. Condamné à trois ans de prison pour corruption de mineurs et détention d’images pédopornographiques, l’ancien « Maître de midi » avait été libéré du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse dans l’Ain, en 2021.

« Il n’a pas demandé ni n’a bénéficié d’un aménagement de peine. Il a seulement bénéficié des remises et des crédits de peine prévus par la loi, qui peuvent être accordés si les personnes ont une bonne conduite et montrent une volonté de réinsertion », avait expliqué le procureur de la République Christophe Rode, cité par l’AFP.

L’ex-champion des 12 coups de midi retourne en prison

Au lendemain de sa libération, il a changé d’apparence pour retrouver l’anonymat, loin de sa région natale, dans les Pyrénées-Orientales. Mais il devait tout au moins se plier à un certain nombre d’obligations pour son suivi socio-judiciaire. Malheureusement, Christian Quesada n’a pas respecté les restrictions.

C’est en raison de ce non respect des conditions de sa libération qu’il a été arrêté puis incarcéré le mardi 27 septembre 2022 suite à une décision radicale prise par le juge d’application des peines de Perpignan qui a réevoqué sa libération.

Conséquence, l’ancienne star du petit écran a donc été interpellée et incarcérée à la prison de Perpignan. « On ignore si de nouvelles infractions ont pu être mises au jour à l’occasion de l’intervention des enquêteurs, et si de nouvelles procédures vont éventuellement être déclenchées à la suite de cette incarcération surprise », rapporte Midi Libre.