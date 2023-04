Chirurgie bariatrique: Une jeune femme décède en pleine opération de perte de poids (image)

- Publicité-

Une jeune femme britannique est décédée alors qu’elle subissait une opération de pose d’un anneau gastrique en Turquie.

Shannon Bowe, est décédée au cours d’une opération de chirurgie bariatrique en Turquie ce week-end. Elle était venue dans ce pays du Moyen-Orient pour subir une intervention consistant à placer un anneau gastrique autour de son estomac afin de réduire sa consommation alimentaire.

La chirurgie de l’anneau gastrique est une intervention courante pour traiter l’obésité. Elle consiste à placer un anneau en silicone autour de la partie supérieure de l’estomac, créant ainsi une petite poche. Lorsque le patient mange, la petite poche se remplit plus rapidement que son estomac ne le ferait normalement, ce qui lui donne l’impression d’être plus rassasié avec moins de nourriture. Cette technique est censée aider les patients à manger moins, à manger plus lentement et à perdre du poids.

Shannon Bowe, qui s’est rendue en Turquie pour subir cette intervention chirurgicale n’a malheureusement pas pu survivre. La jeune femme est décédée lors de cete opération qui dure généralement entre trois et quatre heures en incluant l’anesthésie et le réveil du patient.

La famille de Shannon Bowe est actuellement en contact avec les autorités locales afin de comprendre les vraies circonstances du décès de leur enfant. Dévastés par la triste nouvelle, les amis et proches de Mme Bowe lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, exprimant leur chagrin et leur tristesse face à sa perte.

Selon les autorités sanitaires, notamment le NHS, les taux de complication pour les opérations de perte de poids sont faibles et environ 1 personne sur 100 seulement souffre de problèmes après la pose d’un anneau gastrique.