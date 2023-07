Chioma de nouveau maman? Vague de félicitations après la naissance d’un enfant attribué à Davido

Chioma, la femme de Davido maman pour la deuxième fois. Le couple a accueilli un nouveau membre dans leur famille le week-end dernier. Il s’agit d’un bébé né à Londres et dont la paternité est attribuée à Davido.

Bonne nouvelle pour Chioma. Après la mort de son fils aîné, la femme de Davido, Chioma Rowland est de nouveau maman. Le week-end dernier, le couple a reçu une vague de félicitations annonçant la naissance de leur fils sur les réseaux sociaux.

Le message qui paraît plus crédible est celui de la comédienne nigériane Helen Paul, plus connue sous le nom de Tatafo qui a partagé un tweet de félicitations célébrant le nouveau membre présumé du couple. « Abig félicitations à vous », a-t-elle indiqué sans préciser qu’il s’agit du deuxième enfant de Chioma et Davido.

Fin décembre 2023, en plein deuil de leur fils en octobre 2022 passé, Davido et Chioma ont été au centre d’une polémique de mariage. Un blogueur nigérian avait révélé que le couple s’était secrètement marié dans le cadre des cérémonies traditionnelles, avant même l’inhumation de leur enfant.

De retour sur les réseaux sociaux après six mois de pause, le chanteur a confirmé cette information dans une interview. A l’époque, Davido a annoncé fièrement qu’il était marié à Chioma.

