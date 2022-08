Chelsea-Tottenham: explication autour de l’altercation Conte-Tuchel

Selon les informations de Bild, les entraîneurs de Chelsea et Tottenham ont failli en venir aux mains dimanche dernier, à cause des insultes proférées par Antonio Conte à l’endroit de Thomas Tuchel tout au long de la rencontre entre les deux équipes.

La deuxième journée de Premier League offrait ce dimanche un choc entre Chelsea et Tottenham. Après une rencontre électrique, les deux équipes se sont séparées sur un score de 02 buts partout. A la fin de la partie, les deux entraîneurs ont failli en venir aux mains avant de prendre un rouge par l’arbitre de la rencontre. Alors que s’est-il passé pour que les choses s’enveniment de la sorte entre les deux hommes?

Selon Bild, des insultes auraient été proférées tout au long de la rencontre de la part d’Antonio Conte à l’égard de son homologue Thomas Tuchel. Des « fuck off » (va te faire foutre) auraient été envoyés, ce qui a pu agacer le manager allemand. En plus de ces mots, le technicien italien a provoqué le coach des Blues, après l’égalisation de Pierre-Emile Hojberg (68e). La suite, on la connaît.

La Premier League ne s’est pas pour le moment prononcée sur ces événements de fin de match. En revanche, la fédération anglaise a décidé d’ouvrir une enquête contre l’entraîneur des Blues, Thomas Tuchel. Ce dernier s’étant montré très dur dans ses propos envers l’arbitre de la rencontre, suggérant même que Mr Taylor ne puisse plus arbitrer Chelsea dans le futur. “Je peux vous assurer que tout le vestiaire pense ça, tout le monde”, avait-il lâché en conférence de presse.