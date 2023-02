CHAN 2023: «On a été cueilli à froid», Rakotondrabe après la défaite de Madagascar en 1/2 finale

Le sélectionneur malgache, Romuald Rakotondrabe, n’a pas caché sa déception après l’échec des Malgaches en demi-finale du CHAN 2023, battus par le Sénégal (1-0). Le technicien a tout de même salué les Barea pour leur prestation.

Pour sa première participation à la phase finale du CHAN 2023, Madagascar ne réalisera pas l’exploit de disputer la finale. Les Malgaches ont été stoppés dans leur élan par l’équipe sénégalaise, tombeuse des Barea (1-0) mardi en demi-finale. Annoncés pourtant favoris pour ce match, Koloina et ses coéquipiers ont été surpris par un but de Pape Amadou Diallo en début de match.

Une grosse déception pour les Malgaches qui se sont cassés les dents face à une équipe des Lions A’ pourtant prenables. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur des Barea, Romuald Rakotondrabe, a refusé d’imputer cette défaite à ses hommes qu’il salue pour leur prestation. Le technicien regrette seulement les grosses occasions non concrétisées par ses joueurs et qui auraient pu faire la différence.

« On a été cueilli à froid à la troisième minute. On a essayé de revenir au score, nous avons eu des occasions et on n’a pas pu les concrétiser. C’est le football. J’ai bien aimé notre prestation en deuxième partie. Félicitations au Sénégal », a déclaré Romuald Rakotondrabe.

Le coach malgache a par ailleurs fait le bilan de son équipe dans ce tournoi. Et Rakotondrabe se dit plus que satisfait du parcours des siens dans ce CHAN. « Je suis fier de mes joueurs, de ce que nous avons produit pendant le tournoi. Très peu de gens croyaient qu’on allait atteindre les demi-finales, on est là donc on est très content. On va encore jouer pour la 3e place, pour notre pays », a conclu le technicien malgache. Le match de la petite finale se jouera le vendredi 3 février à 19h GMT, entre Madagascar et le Niger, massacré par l’Algérie (0-5).