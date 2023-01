CHAN 2023: Madagascar et le Ghana filent en quarts

Victorieux du Soudan (3-0), ce lundi soir à l’occasion de la troisième journée du groupe C, Madagascar s’est qualifié pour le tour suivant du CHAN 2023 et termine même leader de sa poule. De son côté, le Ghana a profité de la lourde défaite des Soudanais pour décrocher également son ticket pour les quarts de finale.

La poule C du CHAN 2023 livrait son verdict ce lundi soir, avec la troisième et dernière journée. Réduits à trois équipes après le forfait du Maroc, les pensionnaires de ce groupe devaient donc décrocher deux victoires pour s’assurer leur qualification pour les quarts de finale de la compétition et par la même occasion la première place. Et c’est Madagascar qui a réalisé cette prouesse.

Après la victoire (2-1) contre le Ghana lors du premier match, les Barea ont balayé le Soudan (3-0) ce lundi soir. Tokinantenaina Randriatsiferana (13e) ouvrait rapidement le score pour les Malgaches, avant que Solomampionona Razafindranaivo (30e) et Lalaina Rafanomezantsoa (33e) ne plie définitivement la rencontre. Une large victoire des Barea qui a également fait les affaires du Ghana, exempté de cette troisième journée.

En effet, les Black Stars locaux profitent d’une meilleure différence de but que le Soudan pour terminer deuxième de cette poule et se qualifier pour la phase à élimination directe. Ainsi, Madagascar affrontera le Mozambique samedi en quarts de finale, tandis que le Ghana fera face au vainqueur du groupe E.