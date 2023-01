CHAN 2023: l’équipe type des phases de groupe

La CAF a dévoilé ce jeudi l’équipe type du premier tour du CHAN 2023 (13 janvier-4 février).

En attendant les quarts de finale qui s’ouvrent ce vendredi avec en ouverture un choc entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire, la Confédération africaine de football a dévoilé l’équipe type des phases de groupe du CHAN 2023. Un onze dominé par les Fennecs locaux avec trois joueurs.

Il s’agit de Alexis Guendouz, élu meilleur gardien du premier tour, le défenseur central Chouaib Keddad et le milieu de terrain Houssem Mrezigue. On retrouve aussi 2 Sénégalais (Cheikh Sidibé et Lamine Camara), 2 Angolais (Eddie Afonso et Gilberto), un Ivoirien (Sankara Karamoko, auteur d’un but et d’une passe décisive contre l’Ouganda), un Congolais (l’ailier Jonathan Ikangalombo) et un Nigérien (le défenseur Ismaël Souley).

Elu meilleur joueur de ce premier tour, l’attaquant malgache Koloina Razafindranaivo, buteur face au Ghana (2-1) et contre le Soudan (3-0), figure également dans cette formation tout comme le sélectionneur des Barea locaux, Romuald Félix Rakotondrabe, désigné entraîneur de cette équipe de la CAF.

On notera en revanche l’absence du virevoltant attaquant angolais Depu, auteur de deux buts, tout comme l’Algérien Aymen Mahious, absent lui aussi. Pourtant qualifiés pour les quarts de finales, le Ghana, la Mauritanie et le Mozambique n’ont aucun représentant dans cet onze.

L’équipe-type de la phase de groupes du CHAN 2022