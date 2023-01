CHAN 2023: l’Algérie bat l’Ethiopie et file en quarts

L’Algérie s’est imposée contre l’Ethiopie (1-0) ce mardi soir, pour le compte de la deuxième journée du groupe A du CHAN 2023. Grâce à cette victoire, le pays hôte se qualifie pour les quarts de finale de la compétition.

Pays-hôte du CHAN 2023, l’Algérie sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la compétition. A l’occasion de la deuxième journée du tournoi, les Fennecs A’ affrontaient l’Ethiopie ce mardi soir dans le groupe A. Après leur victoire lors de leur première sortie contre la Libye (1-0), les Algériens pouvaient se qualifier pour le tour suivant en cas de succès. Et les hommes de Madjid Bougherra ne se sont pas loupés, s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

Après une première mi-temps sans but, les locaux faisaient la différence lors du second acte. Sur une passe décisive de Meziane Bentahar, Amine Mahious faisait chavirer tout le stade (1-0, 52è). Le score n’évoluait plus avant la fin du match, malgré quelques tentatives de l’Ethiopie pour revenir au score.

Obtient un penalty et le transforme, ouvre le score ce soir, Aymen Mahious débute la compétition parfaitement.pic.twitter.com/WKNIfMfwzh — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 17, 2023

L’Algérie décroche donc une victoire précieuse, qui lui assure de terminer à l’une des deux premières places du Groupe A et donc de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. De son côté, l’Ethiopie n’est plus maître de son destin avant d’affronter samedi la Libye, déjà éliminée, lors de la dernière journée du groupe A de ce CHAN 2023.