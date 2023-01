CHAN 2023: la liste de l’Algérie pour la conquête du titre

La sélection algérienne a communiqué sa liste des joueurs appelés pour la phase finale du CHAN 2023. Un groupe de 28 locaux avec plusieurs expérimentés.

Hôte du CHAN 2023, l’Algérie prépare activement cette compétition continentale qu’elle n’a jamais remportée de toute son histoire. Le tournoi aura lieu du 13 janvier au 6 février. 20 équipes avec le pays organisateur vont prendre part à la bataille pour succéder au Maroc, tenant du titre.

Le nouveau stade de la banlieue algéroise, le Stade de Baraki, le stade de la ville de Constantine, Stade Chahid Hamlaoui, le stade d’Annaba, 19 mai 1956, et le stade olympique d’Oran, baptisé Miloud Hedfi, sont les quatre enceintes retenues pour abriter les différents matchs.

Les Algériens sont tombés dans le groupe A. Les Fennecs locaux partagent leur loge avec la Libye, l’Ethiopie et le Mozambique. Une poule à priori facile pour l’équipe maghrébine qui devrait retrouver le second tour. En effet, dans ce groupe, seule la Libye, vainqueur de la compétition en 2014, représentera un vrai rival pour les hommes de Madjid Bougherra, Mozambicains et Ethiopiens n’ayant jamais franchi les phases de groupe.

Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur Bougherra s’est entouré de 28 guerriers dont 8 internationaux qui ont déjà passés chez les A. C’est le cas de l’ancien gardien de but de l’AS Saint-Etienne, Alexis Guendouz, des défenseurs Mokhtar Belkhiter, Ayoub Abdellaoui, Youcef Laouafi, Haïthem Loucif (ex-Angers), des milieux Oussama Chita et Houssem Mrezigue. Le portier Farid Chaâl et l’attaquant Karim Aribi (ex-Nîmes) font également partis du groupe.

La liste de l’Algérie pour le CHAN 2023: