« C’est avec des lance-pierres on viendra » Vano Baby prévient les guépards pour la CAN 2025

Dans un message diffusé sur ses plateformes numériques, le rappeur béninois Vano Baby a lancé un avertissement aux Guépards du Bénin, qui brillent par leur absence à la grande messe du football africain en cours en Côte d’Ivoire.

La plus grande fête du football en Afrique, la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (CAN) masculine, a officiellement pris son envol le 13 janvier dernier avec le match d’ouverture opposant les Éléphants du pays hôte à la Guinée-Bissau.

Malheureusement, le Bénin ne fait pas partie des 24 nations ayant obtenu leur qualification pour cet évènement qui se veut une célébration de la culture africaine, de la solidarité et de la fierté continentale. Les Guépards ont été éliminés lors des éliminatoires, brisant ainsi le rêve des Béninois de les voir défendre les couleurs nationales en Côte d’Ivoire.

Profondément déçu par l’absence de son pays à cet événement majeur, l’artiste Vano Baby a adressé un message à l’équipe nationale. Sur sa page Facebook, le rappeur connu sous le pseudonyme du sorcier vivant a envoyé un message clair aux poulains de Gernot Rohr en vue des prochains matchs éliminatoires de la CAN Maroc 2025.

« Façon les autres pays sont entrain de jouer la CAN et nous, on souffre silencieusement là. Les éliminatoires vont recommencer bientôt…si vous pensez qu’on va vous laisser faire les bêtises que vous faites au début et après on se retrouve à tous devenir mathématiciens la, vous vous trompez. C’est avec des lance-pierres on viendra tous vous supporter dès les tout premiers matchs. Celui qui fait petite erreur c’est sa tête on va percer… Si quelqu’un n’est pas d’accord, déposez nous notre drapeau et le maillot. Nous sommes fatigués d’avoir honte« , a-t-il écrit.

Pour rappel, la dernière participation des Guépards du Bénin à une Coupe d’Afrique des nations (CAN) remonte à 2019 où le Bénin a atteint l’étape des quarts de finale.