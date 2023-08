Ces pays bientôt premiers d’Afrique en aéronautique

Les pays en pleine expansion de l’industrie aéronautique sont le Maroc, le Nigeria, et l’Afrique du Sud. Selon Forbes, cela fait de l’Afrique une destination pour les compagnies aériennes du monde entier et préfigure le lancement de la production d’avions et de drones sur le continent.

En effet, le magazine américain Forbes a annoncé le 25 août que l’aviation privée, commerciale, et militaire se développe en Afrique, avec le Maroc, le Nigeria, et l’Afrique du Sud en tête. « La croissance de l’aviation privée, commerciale, et militaire est stimulée par ces leaders, offrant de vastes opportunités à l’échelle mondiale », affirme le magazine.

Selon Forbes, en raison de la croissance d’une classe moyenne au pouvoir d’achat élevé, de l’urbanisation, et de la nécessité d’améliorer la connectivité, l’aéronautique africaine connaît une expansion rapide. De plus, le magazine pense que ce changement démontre le potentiel des économies et des populations africaines et reflète la tendance générale de l’importance croissante de l’Afrique sur la scène internationale.