Centrafrique : validation de l’avant-projet de loi portant Code électoral

Lors d’un atelier national tenu à Bangui du 2 au 4 novembre 2023, l’avant-projet de loi portant Code électoral de la République centrafricaine (RCA) a été validé.

Dirigé par le ministère de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local (MATDDL), l’atelier national de validation de l’avant-projet de loi portant Code électoral a réuni des représentants de la société civile, des partis politiques, des Forces de défense et de sécurité, ainsi que de l’Autorité nationale des élections (ANE).

L’avant-projet de Code électoral s’appuie sur la Constitution du 30 août 2023, prenant en compte les aspirations du peuple, telles que la promotion de la jeunesse, la dimension genre dans la désignation des représentants, et la protection des personnes vulnérables. Ces éléments visent à réduire les inégalités et à favoriser un développement intégré de la nation centrafricaine.

La Minusca, à travers sa Division de l’Assistance électorale, a exprimé son soutien à cette étape du processus électoral. Arsène Gbaguidi, directeur de la Division, a souligné que l’objectif est d’organiser des élections locales crédibles, transparentes, inclusives et apaisées en 2024. Il a également rappelé la disponibilité des Nations unies à collaborer avec toutes les parties prenantes pour finaliser dans des délais raisonnables un cadre juridique électoral consensuel et inclusif.

Chantal Solange Touabena, vice-coordonnatrice du Réseau des femmes leaders africaines (AWLN), a salué la qualité des débats autour de l’avant-projet de loi. Après l’atelier de relecture en octobre à Boali, avec le soutien de la Minusca, de l’Union Européenne et du Programme des Nations Unies pour le Développement, le texte doit maintenant être examiné et validé par le Conseil des ministres et l’Assemblée nationale de la RCA.