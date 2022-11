 «Ce n’est même plus de la russophobie, c’est de la perversion», Moscou s’en prend au Pape François

La Russie a exprimé son « indignation » après des propos du pape François sur le rôle présumé des minorités ethniques russes dans le conflit en Ukraine, ont rapporté mardi les agences de presse russes.

Moscou a déposé mardi une plainte officielle auprès du Vatican, selon l’agence de presse publique RIA Novosti. Le Kremlin dénonce des propos du pape François sur le rôle présumé des minorités ethniques russes dans le conflit en Ukraine: « J’ai exprimé mon indignation après ces insinuations et indiqué que rien ne pouvait ébranler la cohésion et l’unité du peuple multinational russe », a déclaré à l’agence l’ambassadeur russe auprès du Saint-Siège, Alexandre Avdeïev.

La Russie a été accusée en septembre de mobiliser de manière disproportionnée des hommes appartenant à des minorités ethniques de Sibérie et du Caucase pour appuyer son offensive en Ukraine, après l’annonce par le Kremlin d’une mobilisation partielle qui a touché environ 300 000 réservistes. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a fustigé lundi sur Telegram les propos du pape en lançant : « Ce n’est même plus de la russophobie, c’est de la perversion. »

Le chef de la sangha traditionnelle bouddhiste de Russie, Damba Badmaevich Ayusheev, le 24e khambo-lama, a écrit sur sa chaîne Telegram : « Je pense que les Latins européens ne comprennent pas que la vie dans la froide Sibérie et en Extrême-Orient rend les gens plus résistants, patients et endurants face à diverses épreuves. Notre peuple n’est pas cruel. Il a simplement été obligé de défendre à plusieurs reprises et de manière adéquate sa patrie contre le fascisme, comme nos grands-pères et arrière-grands-pères. ».

De son côté, l’ONG Free Buryatia Foundation (« Bouriatie libre »), sise aux Etats-Unis et qui apporte notamment une assistance juridique aux soldats russes qui ne souhaitent pas prendre part à l’offensive en Ukraine, a également critiqué les propos du pape François. « Les stéréotypes restent des stéréotypes, peu importe qui les reproduit : des militants, des politiciens ou des leaders spirituels. Et les remarques du pape sur les Bouriates et Tchétchènes sont non seulement des stéréotypes racistes, mais aussi des mensonges », a regretté l’organisation dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, le Pape François n’a cessé de multiplier ses déclarations sur cette situation conflictuelle qui attire toutes les attentions. Le patron du Vatican a même appelé à éviter une guerre nucléaire qui ne servirait à rien à l’humanité, appelant au dialogue et à la paix.