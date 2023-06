“Ce ne sera pas un match de revanche”, Sessegnon avant Bénin-Sénégal

-Publicité-

Stéphane Sessegnon était ce jeudi en conférence de presse au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, à la veille du match face au Sénégal, en éliminatoire de la CAN 2023. Et le milieu offensif béninois a assuré que les siens ne viendront pas pour prendre leur revanche sur les Lions de la Téranga, victorieux à Dakar.

Malgré ses 38 printemps, Stéphane Sessegnon sera ce samedi avec les Guépards au Stade Général Mathieu Kérékou pour le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Guépards défient en effet le Sénégal dans un match sans enjeu pour les Lions de la Téranga, déjà qualifiés et assurés de finir premiers du groupe L.

En conférence de presse d’avant-match ce jeudi soir, l’ancien joueur du PSG s’est prononcé sur cette bataille des fauves. Et l’ex-buteur de Sunderland a rassuré que les siens ne se présenteront pas devant les Sénégalais avec l’objectif de rendre la monnaie de leur pièce aux champions d’Afrique, victorieux des Béninois à Dakar (3-1). “Non, ce ne sera pas un match de revanche“, a-t-il confié. Sur la question de sa titularisation ou non face à l’ogre sénégalais, Sessegnon a indiqué que la décision finale revient au coach.

“Si le coach me demande de démarrer le match demain (samedi, ndlr)? La réponse est oui. En tant que compétiteur, on a toujours envie de commencer un match, mais le choix revient au coach. S’il me demande de démarrer, je suis prêt”, a-t-il ajouté. L’emblématique capitaine s’est également penché sur les jeunes de la sélection, appelés pour la première fois: “Ils sont réceptifs. Ils sont à l’écoute des anciens. Ils ont envie de progresser. Nous sommes-là, plus anciens, pour leur montrer le chemin“, a-t-il conclu. Rendez-vous donc ce samedi soir pour le match.

