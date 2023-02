CdM des Clubs: le Real Madrid connait son adversaire en demi-finale

Al Ahly a éliminé Seattle (1-0) en quart de finale de la Coupe du monde des clubs ce samedi soir. Les égyptiens affronteront le Real Madrid lors du prochain tour de la compétition. L’autre affiche des demi-finales opposera Flamengo à Al-Hilal.

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2002 se déroulaient ce samedi. Vainqueur d’Auckland City (3-0) lors du précédent tour, Al-Ahly affrontait le club de MLS Seattle Sounders. Le vainqueur de ce match devait affronter dans le dernier carré le grand favori de la compétition : le Real Madrid.

Dans un match très disputé, aucune des deux équipes ne parvenait à prendre l’avantage. Les joueurs manquaient de précision dans les derniers gestes, et on se dirigeait tout droit vers une probable prolongation. Cependant, le milieu égyptien Afsha a offert la victoire à son équipe à la 89ème minute, avec un but décisif permettant à Al Ahly de se qualifier pour les demi-finales. Le club africain affrontera donc le grand Real Madrid, 14 fois vainqueur de la Ligue des champions européenne, le 8 février.

Flamengo-Al-Hilal, l’autre demi-finale

Avant cette qualification d’Al-Ahly, Le Wydad AC, champion du Maroc en titre et vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF, affrontait les Saoudiens d’Al-Hilal, qui ont remporté la C1 de la Confédération Asiatique de Football, dans l’autre affiche des quarts de finale. Une confrontation qui a tourné en faveur du club saoudien, qui s’est imposé aux tirs au but.

Dans un stade rempli par les fans fervents du WAC de Casablanca, l’équipe dirigée par Mehdi Nafti a commencé le match avec force, créant plusieurs opportunités, notamment à distance, mais sans réussir à marquer, butant sur la solide défense adverse. Sur leur bonne lancée, les marocains trouvaient finalement la faille juste au retour des vestiaires, grâce à un but de Ayoub El Amloud (1-0, 52e). Mais après un rouge écopé par Yahya Jabrane (90+1e), Mohamed Kanno remettait les deux équipes à égalité sur penalty dans le temps additionnel (1-1, 90+4e). Le buteur saoudien était expulsé à son tour en début de prolongation après un deuxième avertissement (94e).

Toujours à égalité après les prolongations, les deux équipes devaient donc se départager aux tirs au but. A ce jeu, ce sont les saoudiens qui se sont montrés les plus adroits (1-1, 5 t.a.b. à 3), profitant notamment du raté de Yahya Attiatallah pour se qualifier dans le dernier carré de la Coupe du monde des clubs, où ils affronteront Flamengo dispensé de quarts de finale.