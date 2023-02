CdM des Clubs: Al Ahly veut « surprendre » le Real Madrid

Al Ahly affronte le Real Madrid ce mercredi (20h, GMT+1), en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs. En conférence de presse à la veille de ce duel, l’entraîneur du club égyptien, Marcel Koller, a confié que son équipe pouvait surprendre le champion d’Europe en titre.

Après avoir éliminé Auckland City (3-0) et Seattle Sounders (1-0) lors des tours précédents, Al Ahly va affronter le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs ce mercredi. Une opposition d’un autre niveau pour le club égyptien, qui s’apprête à souffrir contre le champion d’Europe en titre. Mais l’entraîneur du club Marcel Koller sait que ses poulains peuvent surprendre les Merengue.

« Nous avons tous nos joueurs disponibles, c’est un gros avantage pour nous. Madrid a une grande équipe, pleine d’internationaux et de joueurs expérimentés. Bien sûr, nous analysons leurs forces et leurs faiblesses. Nous ne pouvons pas rester derrière à attendre, nous devons nous lancer dans le match. C’est un énorme test contre le Real Madrid. Pour la Ligue des Champions africaine, cette Coupe du Monde des clubs pourrait être bonne pour nous, et aussi pour donner des opportunités à tous les joueurs« , a lancé le technicien en conférence de presse ce mardi, relayé par Real France.

Marcel Koller a ensuite reconnu que l’adversaire était favori pour cette rencontre, mais ne rend pas pour autant les armes. « Les matchs sont très différents, évidemment. Mais le Real Madrid est le favori, nous le savons, nous nous préparons pour essayer de les surprendre« , a-t-il ajouté. Les joueurs d’Al Ahly doivent désormais appliquer les idées de leur entraîneur sur le terrain pour tenter de se qualifier pour la finale de la compétition, qui se déroule au Maroc.