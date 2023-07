CDM 2023 (F): la Zambie sort par la grande porte, le Japon humilie l’Espagne

Déjà éliminée, la Zambie a battu le Costa Rica (2-1) ce lundi, pour son dernier match de groupe de la Coupe du monde féminine 2023. De son côté, le Japon a humilié l’Espagne (4-0) et termine premier cette même poule C.

Le groupe C de la Coupe du monde féminine 2023 a livré son verdict ce lundi matin, avec les derniers matchs qui se sont joués en simultané. Déjà éliminée de la compétition, après ses défaites lors de deux premières journées contre le Japon (5-0) et l’Espagne (5-0), la Zambie quitte le tournoi par la grande porte. En effet, les zambiennes, qui participaient pour la première fois de leur histoire à la CDM, hommes et femmes confondus, ont décroché leur première et seule victoire face au Costa Rica (3-1).

Lushomo Mweemba (3e), Barbra Banda (31e) sur pénalty et Racheal Kundananji (90e+3) ont d’ailleurs inscrit les trois premiers buts de leur sélection dans un Mondial. Le Costa Rica, également déjà éliminé avant la rencontre, a réduit l’écart au score par Melissa Herrera (48e). Avec cette victoire, la Zambie termine troisième du groupe C et quitte le tournoi australien et néo-zélandais avec les honneurs. De leur côté, les costariciennes sont dernieres avec zéro point.

- Publicité-

Le Japon lamine l’Espagne et finit 1er

Toujours dans cette même poule C, le Japon affrontait l’Espagne, deux nations déjà qualifiées, pour la première place. A la surprise générale, les japonaises ont écrasé les espagnoles dans une grosse victoire 4-0. Les buts de la rencontre ont été signés par signés Miyazawa (12e, 40e), Ueki (29e) et Tanaka (83e). Le pays du soleil levant termine donc 1er de son groupe et affrontera la Norvège en huitièmes de finale. De son côté, la Roja, 2e, affrontera la Suisse.

Articles similaires