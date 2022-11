CdM 2022: « La chose la plus importante est de protéger les joueurs », assure la commission des arbitres

Lors d’une conférence de presse ce vendredi à Doha, le président de la commission des arbitres de la Fifa, Pierluigi Collina, a assuré que la première mission des juges de matchs lors de cette Coupe du monde sera de « protéger la sécurité des joueurs ».

Lors de la Coupe du monde 2022, qui débute dimanche prochain, ce sont évidemment les joueurs qui seront les acteurs principaux du spectacle. Mais les arbitres des rencontres auront également un grand rôle à jouer pour que les matchs se déroulent avec le moins de dégâts possibles. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la Fifa, ce vendredi lors d’une conférence de presse qui s’est tenue à Doha.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

Selon l’ancien arbitre italien, la première mission des juges des matchs au Mondial 2022 sera de « protéger la sécurité des joueurs ». Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs arbitres que ce sport ait jamais connu a développé: “La Coupe du monde est le plus important tournoi sur terre. Il y a les meilleurs joueurs et il serait terrible que l’un d’entre-eux ne puisse pas jouer en raison d’une blessure causée par un adversaire. La chose la plus importante est de protéger la sécurité des joueurs. On ne veut pas voir d’intervention qui mette en danger la sécurité des joueurs. Ou alors, il faudra s’attendre à de très graves sanctions disciplinaires, c’est-à-dire des cartons rouges« .

Les joueurs sont donc prévenus, tous les gestes dangereux seront lourdement sanctionnés. Collina a ensuite commenté trois vidéos de situations pour illustrer son propos, avec des cas de tacle en retard, de coup de coude et de pied haut. « Peu importe qu’il n’y ait pas d’intention de faire mal. Le simple fait de faire ce genre d’actions est inacceptable« , a-t-il asséné. L’italien a ensuite exposé toutes les dispositions prises en amont par la Fifa, pour que les acteurs de ce Mondial soient au courant de la fermeté dont fera preuve les arbitres.

« Nous avons organisé deux ateliers avec les coaches des équipes participantes, ici à Doha et plus récemment en visioconférence. On a aussi été voir les 32 équipes ces derniers jours et nous leur avons donné les mêmes informations« , a-t-il ajouté avant d’assuré que les simulations et les réactions exagérées envers les arbitres ne seraient « pas acceptées » et de promettre que les arbitres seraient « très attentifs » au temps de jeu effectif.