CdM 2022 – France: des nouvelles de Mbappé, absent de l’entraînement mardi

En conférence de presse ce mercredi, le défenseur français Ibrahim Konaté a donné des « nouvelles rassurantes » de Kylian Mbappé, absent de l’entraînement collectif des Bleus hier.

À quelques jours du choc contre l’Angleterre, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé ne s’est pas présenté à l’entraînement collectif de la France ce mardi. Le natif de Bondy travaillait en salle de récupération, selon une source proche des Bleus. Cette information avait jeté un peu d’inquiétude dans le camp des supporters français.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

En conférence de presse ce mercredi, le coéquipier de Mbappé en équipe de France, Ibrahim Konaté, a donné des nouvelles rassurantes au sujet de l’actuel meilleur buteur de la Coupe du monde au Qatar (5 réalisations). «Bien sûr, j’ai des nouvelles rassurantes. C’était une petite séance de récupération, la veille on a eu un jour off. Je pense qu’il a décidé de rester en salle avec le coach, il n’y a rien d’inquiétant et pas de polémique à faire là-dessus», a-t-il expliqué.

Kylian Mbappé devrait donc être disponible contre les Three Lions samedi prochain, pour conduire les siens en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Un choc contre l’Angleterre qui promet des étincelles et qui est attendu par toute la planète foot, qui espère voir le natif de Bondy à son meilleur niveau.