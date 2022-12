CdM 2022 – Cameroun: la réaction de Vincent Aboubakar après son but contre le Brésil

Unique buteur lors de la victoire (1-0) du Cameroun contre le Brésil, vendredi soir, Vincent Aboubakar était très fier de la prestation des siens, après la rencontre, malgré l’élimination.

Le Cameroun sort dès la phase de poules de la Coupe du monde 2022. Mais les Lions Indomptables auront marqué les esprits pour leur dernier match dans la compétition ce vendredi soir, en s’offrant une victoire de prestige contre Brésil (1-0) à l’occasion de la troisième et dernière journée du groupe G. Un succès insuffisant puisque la Suisse a battu la Serbie (3-2) dans le même temps.

Déjà héroïque contre la Serbie (3-3), Vincent Aboubakar a inscrit l’unique but de la partie contre la Seleção sur un coup de casque en toute fin de match. Une réalisation qui a provoqué la joie de tout un pays et de tout un continent. Au micro de beIN Sports après la rencontre, l’ancien Lorientais a pourtant préféré mettre en avant la prestation collective des siens.

« On a montré un état d’esprit collectif. Pendant le discours avant le match, j’avais dit qu’on pouvait le faire. La qualif’ ne dépendait pas de nous, c’est dommage. Mais on sort quand même la tête haute, il faut le souligner. Ça fait des années que le Cameroun n’avait pas gagné un match en Coupe du Monde ! On espère que les autres feront mieux que nous dans les prochaines années », a ainsi lâché celui dont la côte de popularité est au plus haut au Cameroun.

Désormais, Vincent Aboubakar et ses coéquipiers peuvent se concentrer sur d’autres objectifs, notamment la qualification pour la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d’Ivoire.