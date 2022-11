CdM 2022 – Brésil: « nous avons déjà préparé dix danses »

En conférence de presse ce mardi, l’attaquant du Brésil, Raphinha, a confié que ses coéquipiers et lui ont déjà préparé dix danses pour les matchs de la Seleçao lors de la Coupe du monde 2022.

Les Brésiliens ne manquent pas de confiance à l’entame de leur Coupe du Monde 2022, contre la Serbie jeudi prochain. Hier, Neymar avait créé la polémique en publiant une photo sur Instagram sur laquelle il a ajouté une sixième étoile sur le blason de l’équipe nationale. En conférence de presse ce mardi, l’attaquant du FC Barcelone Raphinha a été interrogé sur le sujet. Et le virevoltant ailier a fait une petite confidence qui devrait rendre fous les adversaires de la Seleçao.

«Je vais vous dire la vérité, nous avons déjà préparé dix danses. Elles ne sont pas spécifiques à un joueur. Une danse est pour le premier but, une autre pour le deuxième, pour le troisième… Nous avons des danses prévues jusqu’au dixième but. Après? Il faudra innover et faire quelque chose. Quand le moment sera venu, on inventera quelque chose». Une grande confiance de la part de la Seleção qui se voit donc empiler les buts dans ce Mondial.

Et, avec les joueurs dont elle dispose en attaque, on voit mal quelle défense pourrait leur tenir tête. Un secteur offensif emmené par le virtuose Neymar, qui semble débarrassé des blessures cette saison et a retrouvé une forme étincelante avec le PSG. Et il ne sera pas le seul danger de cette équipe brésilienne, puisqu’il a également les deux prodiges du Real Madrid Vinicius Jr et Rodrygo, mais aussi Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham) ou encore Gabriel Jesus (Arsenal). Les Brésiliens devront toutefois faire attention pour ne pas tomber dans la facilité, ce qui pourrait leur être fatal.