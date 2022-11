CdM 2022 – Allemagne: Leroy Sané forfait contre le Japon

Leroy Sané ne participera pas à la rencontre contre le Japon, comptant la première journée de groupe E de la Coupe du monde 2022; a annoncé l’équipe allemande ce mardi.

Vainqueur de l’édition 2014, l’Allemagne fera son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022 contre le Japon, ce mercredi, dans le groupe E. Une rencontre que la National mannschaft devra remporter pour démarrer idéalement la compétition et faire un pas vers les huitièmes de finale. Mais pour ce duel, le sélectionneur Hansi Flick devra faire sans l’une de ses stars.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine - - Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark - - Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique - - Pologne

En effet, Leroy Sané est forfait pour ce match. L’attaquant de 26 ans a raté le dernier entraînement à cause d’un problème au genou et ne sera pas remis à temps. Un coup dur pour la sélection allemande, qui perd ainsi un de ses atouts majeurs en attaque. Leroy Sané est en forme depuis le début de saison avec le Bayern Munich, totalisant 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues, en 19 matches.

La date de retour de l’attaquant de 26 ans n’a pas été précisée dans le message de la sélection allemande pour annoncer la nouvelle. Toutefois, il pourrait être rétabli pour les deux derniers matches de poules des siens. Pour rappel, après le Japon, demain, l’Allemagne va affronter l’Espagne (27 novembre), pour le choc du groupe E, et le Costa Rica (1er décembre).