CAN U23: Soudan-Bénin, Niger-Côte d’Ivoire, les affiches du 2è tour préliminaire

Avec les rencontres disputées mardi, dans le cadre de la manche retour du premier tour préliminaire de la CAN U23, on connaît désormais toutes les affiches du second tour qualificatif du tournoi.

La RDC va disputer le deuxième tour préliminaire de la CAN U23. Les Léopards Espoirs ont validé leur ticket pour la seconde étape après leur victoire face à l’Ethiopie (1-0), mardi. Opposés en effet aux Walyas dans une rencontre disputée au Stade des Martyrs de Kinshasa, les Congolais U23 ont disposé de leurs adversaires grâce à un but tardif d’Akram Bongonga (74e). Le Congo affrontera l’Algérie au prochain tour de qualification en octobre.

Surpris par la Gambie (0-1) à l’aller, le Burkina Faso sera également au rendez-vous de ce deuxième tour. Les Etalons ont renversé les Scorpions (2-1) hier, au terme d’un match spectaculaire. Les Burkinabé défieront le Sénégal, exempté de cette première étape, au tour suivant.

Renversant contre la Libye (1-4, 3-0), le Rwanda se qualifie lui aussi en vertu de la règle du but à l’extérieur et affrontera le Mali. Le Togo a lui aussi renversé la Mauritanie (0-1, 2-0) et défiera l’Afrique du Sud. Exempté du premier tour, le Bénin défiera pour sa part le Soudan. En quête de sa première participation à la phase finale de ce tournoi, l’équipe nationale doit se débarrasser des Soudanais pour retrouver le troisième tour, ultime étape avant les phases de groupe. Le match aller aura lieu à Kathourm et le retour une semaine plus tard à Cotonou.

Les résultats du premier tour retour des éliminatoires

(Entre parenthèses, le score du match aller)

Ile Maurice 1-2 Mozambique (0-3)

RD Congo 1-0 Ethiopie (0-0)

Togo 2-0 Mauritanie (0-1)

Gambie 1-2 Burkina Faso (1-0)

Rwanda 3-0 Libye (1-4)

Seychelles 1-7 Madagascar (5-0)

Niger 4-2 Guinée Bissau (0-0)

Soudan du Sud 3-3 Tanzanie (0-0)

Namibie 0-6 Angola (1-2)

Les affiche du 2e tour des éliminatoires (21–23 octobre 2022/28–30 octobre 2022)

Niger-Côte d’Ivoire

Soudan-Bénin

Tanzanie-Nigeria

Guinée-Ouganda

Eswatini-Egypte

Sierra Leone-Zambie

Togo-Afrique du Sud

Congo-Tunisie

RDC-Algérie

Mozambique-Ghana

Burkina Faso-Sénégal

Rwanda-Mali

Madagascar-Gabon

Angola-Cameroun

Le Maroc est qualifié d’office en tant que pays-hôte.