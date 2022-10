CAN U23 (Q): un quatuor sud-africain au sifflet de Bénin-Soudan

La CAF a désigné les officiels qui dirigeront la manche aller entre le Bénin et le Soudan, comptant pour le 2è tour préliminaire de la CAN U23 2023. Et l’instance africaine a choisi un quatuor sud-africain.

Exempté du premier tour, le Bénin livre ce weekend son premier match des phases qualificatives de la CAN U23 2023. Les Ecureuils Espoirs affrontent le Soudan, dimanche 23 octobre 2022, à l’occasion du deuxième tour préliminaire. Une rencontre décisive pour l’équipe nationale qui rêve de disputer la compétition continentale pour la première fois de son histoire.

Pour cette phase aller, la CAF vient de publier la liste des officiels sélectionnés. Et la commission des arbitres de l’instance africaine a fait appel à un quatuor sud-africain. En effet, le sifflet Abongile Tom sera aux commandes de cette rencontre. Il sera assisté dans sa tâche par ses compatriotes Athenkosi Ndongeni et Khamusi Razwimisani, respectivement 1er et 2è assistant. Le quatrième arbitre est également un sud-africain et a pour nom Luxolo Badi. Le commissaire au match est un tchadien et s’appelle Kadre Saleh Kana.

Battus par l’Egypte (0-0, 0-2) et le club congolais d’AS Vita Club (1-2) en amical, les Béninois sont en regroupement depuis quelques semaines à Cotonou où ils peaufinent les derniers réglages pour ce grand rendez-vous. A noter qu’à la fin de ce second tour, les équipes victorieuses se retrouveront dans un mini tournoi à l’issue duquel les 7 vainqueurs de ce 3è tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. Pour rappel, cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes, plus le vainqueur du match de classement, représenteront le continent aux JO.