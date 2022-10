CAN U23 (Q): le Bénin tombe au Soudan, la RDC écrase l’Algérie, les résultats du 2è tour aller

Découvrez les résultats des matchs disputés ce dimanche, comptant pour la manche aller du deuxième tour préliminaire de la CAN U23.

La manche aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans s’est achevée ce dimanche avec les rencontres disputées cet après-midi. Annoncé comme le choc de ce jour, le duel entre la RDC et l’Algérie a tourné à l’avantage des Congolais qui se sont imposés sur le score de 4-1.

Gloire Mujaya (3è), Jonathan Ikangalombo (18e, 20e) et John Bakata (57è) ont en effet mis les Léopards Espoirs à l’abri des assauts des Fennecs qui n’ont réussi qu’à sauver l’honneur grâce à une réalisation du latéral gauche de Levante, Chemseddine Bekkouche (85e). Avec cette large victoire, la RDC a sans doute fait le plus dur et n’aura plus qu’à conserver son confortable avantage lors de la manche retour, dans une semaine.

Fortune identique pour les autres nations nord-africaines dans cette phase aller du second tour, avec la Tunisie qui s’est inclinée sur la pelouse du Congo (0-1) suite à un but de Gloire Bassinga après seulement une minute de jeu, et l’Egypte tenu en échec par la modeste équipe d’Eswatini (0-0). De son côté, le Sénégal a tenu tête au Burkina Faso (0-0) qui le recevait à Cotonou au Bénin et tentera de faire la différence à domicile au retour.

Pour sa part, le Bénin s’est compliqué la tâche après sa défaite face au Soudan en Khartoum. Malgré un bon stage de préparation, les Écureuils Espoirs se sont inclinés sur le score de 2-0. Une cinglante défaite pour les hommes du sélectionneur Bruno Adula qui sont condamnés à l’exploit dans une semaine à Cotonou. Belle opération par contre pour le Ghana, vainqueur 2-1 au Mozambique, et le Gabon, tombeur du Madagascar (1-0), qui ont pris une bonne option sur la qualification pour le troisième tour.

Les résultats des matchs aller du 2è tour préliminaire de la CAN U23:

Eswatini 0-0 Egypte

Madagascar 0-1 Gabon

Mozambique 1-2 Ghana

Burkina 0-0 Sénégal Congo 1-0 Tunisie

RD Congo 4-1 Algérie Guinée-Ouganda (la Guinée vainqueur suite au retrait de l’Ouganda)

Togo 2-2 Afrique du Sud Soudan 2-0 Bénin

Samedi

Angola 2-3 Cameroun

Rwanda 1-1 Mali

Tanzanie 1-1 Nigeria

Niger 0-0 Côte d’Ivoire

Sierra Leone 1-1 Zambie