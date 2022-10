CAN U23 (Q): la liste définitive des Ecureuils du Bénin contre le Soudan avec Charbel Gomez

Le sélectionneur du Bénin, Bruno Adula, a retenu un groupe de 24 Ecureuils pour la double confrontation face au Soudan, comptant pour le deuxième tour préliminaire de la CAN U23.

Le deuxième tour préliminaire de la CAN U23 s’ouvre cette semaine avec les rencontres de la manche aller. Egalement en course pour la phase finale, le Bénin va affronter le Soudan ce dimanche 23 Octobre 2022 à 18h à Khartoum. Une rencontre décisive pour les Ecureuils qui vont tenter de remporter la victoire pour se mettre à l’abri avant la phase retour prévue à Cotonou, une semaine plus tard.

Pour ces matchs, le sélectionneur national, Bruno Adula, vient de publier sa liste définitive des joueurs retenus. Le technicien local a sélectionné 24 Ecureuils Espoirs, dont l’attaquant Charbel Gomez. Exclu du groupe pour comportement anti-professionnel avant d’être réintégré sous caution, l’avant-centre d’Amiens est sélectionné tout comme le jeune joueur Rivaldo Alitonou, qualifié avec la sélection junior à la CAN U20 qui aura lieu en 2023 en Egypte.

La liste des Ecureuils U23 du Bénin

A noter que pour cette rencontre, c’est le sifflet sud-africain Abongile Tom qui sera aux commandes. Il sera assisté dans sa tâche par ses compatriotes Athenkosi Ndongeni et Khamusi Razwimisani, respectivement 1er et 2è assistant. Le quatrième arbitre est également un sud-africain et a pour nom Luxolo Badi. Le commissaire au match est un tchadien et s’appelle Kadre Saleh Kana.

Les U23 du Bénin devraient s’envoler tout à l’heure pour le Soudan via Addis-Abeba. Les Ecureuils sortent de deux rencontres amicales dans le cadre des préparatifs de ce match. La formation nationale a été battue par l’Egypte ((0-0, 0-2) au Caire en double confrontation avant de subir une nouvelle désillusion à Cotonou contre le club congolais d’AS Vita Club (1-2).

Ajoutons qu’à la fin de ce second tour, les équipes victorieuses se retrouveront dans un mini tournoi à l’issue duquel les 7 vainqueurs de ce 3è tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. Pour rappel, cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes, plus le vainqueur du match de classement, représenteront le continent aux JO.