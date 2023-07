CAN U23: le sélectionneur de la Guinée déterminé à arracher la qualification pour les JO

Le sélectionneur de l’équipe des moins de 23 ans de la Guinée, Morlaye Cissé, a exprimé un appétit encore plus grand pour s’assurer une place aux Jeux olympiques de Paris 2024 après sa courte défaite lors de la première demi-finale de la CAN U23 2023, disputée à Tanger mardi.

Malgré leur défaite 1-0 en demi-finale contre l’Egypte, tenante du titre, l’équipe de Guinée doit maintenant relever le défi de remporter le prochain match de barrage vendredi pour assurer sa place aux Jeux olympiques de Paris.

Morlaye Cissé a reconnu que bien que son équipe ait fait des efforts pour bien performer, il était déçu du résultat du match. « Le match s’est déroulé à un rythme rapide et l’équipe égyptienne a profité de son opportunité. Cependant, nous sommes toujours déterminés à nous qualifier pour les Jeux olympiques », a confié le sélectionneur de la Guinée en conférence de presse d’après-match, dans des propos recueillis par CAFonline.

L’entraîneur a souligné que si la Guinée s’était créé des occasions de but, ses joueurs n’avaient pas réussi à les convertir. « Il y avait beaucoup d’émotion sur le terrain, et mes joueurs sont naturellement déçus, certains ont même versé des larmes« , a-t-il ajouté.

Cissé en a profité pour présenter ses excuses au peuple guinéen pour ne pas avoir guidé l’équipe vers la finale. Il a exhorté la population à continuer à rêver grand et à soutenir les jeunes joueurs, car le pays possède un grand potentiel footballistique.

Lors de la conférence de presse d’après-match, l’émotion de l’entraîneur était évidente et il a fait une promesse à son équipe et à la nation. « Nous travaillerons sans relâche pour assurer une victoire dans le match pour la troisième place et assurer notre qualification pour les Jeux olympiques« , a déclaré Cissé.

Avec leur soif de qualification olympique intensifiée, l’équipe guinéenne des moins de 23 ans s’efforcera de rebondir après sa défaite en demi-finale et d’assurer sa place dans les prestigieux Jeux olympiques de Paris qui s’ouvrent en 2024 en France.

