CAN U20: « Nous pouvons battre le Sénégal » en quart de finale, Mathias Déguénon

L’impuissance de l’attaque béninoise inquiète le sélectionneur Mathias Déguénon, alors que les Guépards affrontent le Sénégal ce jeudi en quart de finale de la CAN U20 2023.

Le Bénin s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN U20 2023 malgré sa défaite face à la Gambie (0-1), lundi. Les Guépards finissent les phases de groupe avec seulement deux points pris, face à la Zambie (1-1) et contre la Tunisie (0-0).

Pourtant composé d’une équipe très joueuse, la sélection béninoise n’a jamais réussi à inquiéter ses adversaires. La faute notamment à l’inefficacité diabolique de ses attaquants. Le parfait exemple en est le match contre les Young Scorpions, perdu 1-0 contre la formation gambienne remaniée à plus de 90%.

Une impuissance en attaque qui fait de plus en plus peur à Mathias Déguénon, alors que les fauves béninois affrontent le Sénégal, jeudi, pour leur premier match des phases à élimination directe. « C’est une grosse déception, on voulait finir deuxième du groupe. On est certes qualifiés mais c’est inquiétant quand on ne marque pas les occasions. Nous devrons résoudre ce problème de finition si nous voulons rester dans cette compétition« , a déclaré le technicien béninois en conférence de presse, lundi soir, rapporté par Cafonline.

Mathias Déguénon a également évoqué le match contre les Lionceaux de la Téranga en quart de finale. Les Sénégalais ont survolé les débats dans le groupe A. Auteurs de trois victoires en autant de sorties, les hommes du sélectionneur Malick Daf s’affichent comme l’un des grands favoris au sacre. Mais le sélectionneur béninois croit que les siens sont capables de sortir victorieux de cette opposition.

« Nous avons trois jours pour préparer le match contre le Sénégal. Même si c’est une équipe qui a gagné trois matches, c’est une autre étape du tournoi. Nous allons jouer pour la victoire. Nous pouvons battre le Sénégal si nous résolvons notre problème de finition« , a-t-il ajouté. Pour rappel, le match Sénégal-Bénin est prévu ce jeudi au stade international du Caire, à partir de 15 heures (GMT+1).