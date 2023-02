CAN U20: «Nous n’avons pas suivi les instructions de l’entraîneur», Dokou

Elu homme du match de la rencontre Bénin-Zambie (1-1) en première journée de la CAN U20 2023, Francisco A. Dodo Dokou estime que les siens auraient pu remporter la partie s’ils avaient mis en pratique les conseils de l’entraîneur Mathias Déguénon.

Pour leur premier match à la CAN U20 2023, le Bénin et la Zambie se sont neutralisés au Suez Canal Stadium (1-1). Rodolfo Aloko avait pourtant ouvert le score d’une frappe en pivot pour les Guépards (1-0, 57e). Mais les Chipolopolo ont répliqué aussitôt et égalisé par l’intermédiaire de Rickson N’gambi, qui a profité d’une terrible erreur de relance du gardien David Agossa (1-1, 60e).

Les regrets seront clairement pour les Béninois, qui ont bénéficié de nombreuses occasions en première période mais ont manqué de réalisme, ratant ainsi un gros coup. En conférence de presse d’après-match, le milieu de terrain Francisco A. Dodo Dokou n’a d’ailleurs pas caché sa frustration. Le meneur de jeu des Guépards, élu homme du match, estime que les siens auraient pu prendre les trois points de la partie si les consignes de leur coach avaient été mieux respectées.

« Nous n’avons pas suivi les instructions de l’entraîneur, sinon nous aurions pu gagner. La Zambie est revenue trop vite parce que nous avons manqué de concentration. Nous devons être plus efficaces », a-t-il déclaré, rapporté par Cafonline.

Malgré ce nul décevant, Dokou se console avec le titre de l’homme du match: « C’est un honneur pour moi d’être l’homme du match même si tous mes coéquipiers le méritaient tout autant ». Avec ce résultat qui ne fait pas leur affaire, les Béninois vont devoir faire mieux lors de la prochaine sortie contre la Tunisie, vendredi, lors de la deuxième journée.