CAN U20: l’entraîneur zambien Chisi Mbewe mécontent du match nul contre le Bénin

L’entraîneur des Chiolopolos, Chisi Mbewe, a déclaré que son équipe ne retient aucune satisfaction du match nul 1-1 contre le Bénin à Alexandrie, en première journée du groupe C de la CAN U20 2023.

La Zambie a arraché le point du nul face au Bénin pour son premier match à la CAN U20 2023 qui se déroule en Egypte. Opposés aux Guépards mardi soir, dans un match disputé à Alexandrie, les Chipolopolos ont fini la rencontre sur un score de 1-1.

Peu dangereux dans un duel où ils ont été dominés par l’adversaire surtout en première période, les Zambiens ont eu la vie sauve grâce à une grosse erreur du gardien de but adverse. Peut-être qu’il est infecté par le virus qui a aussi contaminé Thibaut Courtois et Alisson Becker qui se sont illustrés par des bourdes monumentales lors de la victoire écrasante du Real Madrid face à Liverpool (5-2) en Ligue des champions, mardi soir, David Dava Agossa a donné le but égalisateur à Rickson Ng’ambi qui ne s’est pas prié pour conclure d’un petit lobe.

En conférence de presse après le match, le coach zambien a analysé la prestation de ses jeunes poulains. Et pour Chisi Mbewe, il n’y pas de quoi être satisfait. « Nous étions méconnaissables en première mi-temps, puis nous avons rapidement égalisé, a déclaré le jeune technicien zambien. On a repris le contrôle du match, ça n’a pas suffi pour gagner. Ce que je retiens, c’est notre capacité à vite réagir« .

Les Chipolopolo devront être plus concentrés lorsqu’ils affronteront la Gambie lors de leur avant-dernier match de poule, le vendredi 24 février au stade d’Alexandrie. « Nous ne pouvons pas être satisfaits de ce résultat. Nous devons nous remettre en question, trouver notre motivation« , a ajouté Mbewe.