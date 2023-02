CAN U20: la Tunisie avec des talents de Lyon, de Saint-Etienne et Brighton face aux Écureuils

La Tunisie a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la CAN U20 2023. Les Aiglons carthaginois sont logés das le groupe C avec le Bénin, la Zambie et la Gambie.

Dans moins de dix jours s’ouvrira la phase finale de la CAN U20 2023. Le tournoi africain aura lieu du 19 février au 11 mars prochain. Douze nations réparties en trois poules de quatre équipes vont prendre part à ce tournoi.

Logée dans le groupe C, la Tunisie partage sa poule avec la Gambie, qui a fini à la troisième place, la Zambie et le Bénin. Un groupe à la portée des demi-finalistes de la dernière édition qui devraient valider leur ticket pour le second tour.

Et pour mettre toutes les chances de son côté, le sélectionneur tunisien, Adel Sellimi, a sollicité les services de jeunes Aigles carthaginois mais bourrés de talent. Dans le lot, on note la présence du très prometteur milieu offensif Chaïm El Djebali (19 ans).

Capitaine des U19 de Lyon, le Marocain a remporté la coupe Gambardella avec les Gones. Et cette saison, il joue régulièrement avec la réserve de l’Olympique Lyonnais.

Autres trouvailles du coach Adel Sellimi, l’attaquant Jibril Othman (18 ans), apparu à 26 reprises cette saison avec Saint-Etienne en Ligue 2 française, et le milieu de la réserve de Brighton, Samy Chouchane (19 ans). Du lourd pour les Tunisiens qui lanceront leur campagne face aux Young Scorpions de la Gambie, le 21 février à partir de 15 heures (GMT).

La liste de la Tunisie pour la CAN U20 2023: