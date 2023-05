CAN U17 2023: le Maroc écrase l’Algérie et file en demi-finale

-Publicité-

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la CAN U17 2023 après sa victoire de ce mercredi soir face à l’Algérie (3-0) en quart. Une précieuse victoire des Lionceaux de l’Atlas qui valident leur ticket pour le Mondial de la catégorie.

Et c’est le Maroc qui sortira vainqueur de ce derby maghrébin face à l’Algérie. Opposés aux Fennecs U17 ce mercredi soir à Constantine dans un match comptant pour les quarts de finale de la CAN cadette, les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés sur le score de 3-0. Une bonne opération des Marocains qui filent en demi-finale avec en prime, la qualification pour le Mondial de la catégorie.

Dans un match très disputé, les Algériens et les Marocains se rendaient coup pour coup au cours d’une première demi-heure équilibrée. Younes Badani (9e) répondait au centre dangereux d’Abidine Hamony (7e) par un centre-tir qui manquait le cadre. Les défenseurs prenaient ensuite le relais. Younes Benali mettait fin à une offensive marocaine (17e) avant que ses coéquipiers en attaque ne se heurtent à la défense adverse (19e).

Après cet échange d’attaques, le Maroc portait le premier coup à l’Algérie. Sur un centre flottant d’Ayman Ennair, Zakaria Ouazane, seul au second poteau, prenait le dessus sur Hammache d’une tête bien placée (1-0, 28e).

Soutenue par son public, l’Algérie réagissait. Cependant, l’équipe dirigée par Saïd Chiba pouvait compter sur sa défense. Tout d’abord, le gardien Benrhozil remportait son duel contre Saleh Ziad qui s’était échappé seul dans la profondeur (36e). Ensuite, Adam Boufandar faisait preuve de rigueur en effectuant un tacle musclé pour récupérer le ballon aux pieds de Chetioui (39e).

En tête au score, les Lionceaux laissaient le ballon à leurs adversaires locaux et procédaient en contre-attaque. Eddine Nemer intervenait pour éviter le deuxième but de Ouazane (41e). Cependant, il ne pouvait rien faire sur une nouvelle action bien construite des Marocains. Maâli profitait d’une récupération de balle et centrait pour Ouazane, qui ajustait parfaitement Hammache et enflammait le stade Chahid Hamlaoui (2-0, 57e).

Les entrées de Belkaid (59e), Issam Yazid (59e) et du joueur de l’Olympique Lyonnais Djibril Bahlouli (69e) ne changeaient rien, car Adam Chakir portait le coup final aux jeunes Fennecs. Après un long coup de touche côté droit, le milieu de terrain servi d’un délicieux caviar, plaçait un tir limpide devant Hammache (3-0, 26e).

L’Algérie s’incline donc face à un Maroc beaucoup trop fort et est éliminée de son tournoi. De leur côté, Zakaria Ouazane et ses coéquipiers peuvent désormais croire en une victoire en finale.

