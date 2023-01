CAN U17 2023: la date du tirage au sort connue

La CAF a communiqué la date du tirage au sort de la CAN U17 2023 qui se déroulera en Algérie. Et l’instance africaine a fixé le tirage au 1er février prochain.

La CAN U17 2023 aura lieu du 29 avril au 19 mai en Algérie. A quelques mois du coup d’envoi, la CAF a dévoilé la date du tirage au sort du tournoi. Et l’instance faîtière du foot sur le continent a fixé le tirage au 1er février prochain. La cérémonie, selon l’institution basée en Egypte, est prévue à 12h00 heure locale (11h00 GMT, 13h00 heure du Caire) et sera diffusée en direct sur les plateformes numériques de la CAF et les chaînes de télévision partenaires.

Le tirage au sort fait suite aux qualifications qui se sont déroulées sur tout le continent. Onze équipes ont rejoint l’Algérie, pays hôte, pour la phase finale du tournoi. Ce sont le Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Somalie, l’Afrique du Sud, le Sud-Soudan, le Congo, le Maroc et la Zambie.

À rappeler que la Coupe d’Afrique des Nations U17 se déroulera du 29 avril au 19 mai 2023, dans les villes d’Alger, Constantine et Annaba qui accueillent actuellement le Championnat d’Afrique des Nations 2022.