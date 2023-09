CAN Féminine 2024 (Q ): le Cameroun et la Côte d’Ivoire éliminés

-Publicité-

Battus respectivement par le Kenya et la Tanzanie ce mardi, à l’occasion de la manche retour du premier tour, le Cameroun et la Côte d’Ivoire sont éliminés de la course à la qualification de la CAN féminine 2024 au Maroc.

Quart de finaliste de la précédente édition, le Cameroun ne participera pas à la phase finale de la CAN féminine 2024. Les Lionnes Indomptables sont éliminées de la course à la qualification après leur défaite de ce mardi face au Kenya. Contre les Harambee Starlets dans un match comptant pour la manche retour du premier tour, les Camerounaises se sont inclinées aux tirs au but.

Victorieuses 1-0 à l’aller, les Lionnes n’avaient plus qu’à conserver leur court avantage pour passer au deuxième tour. Mais c’était sans compter sur les Kenyanes qui ont marqué en fin de partie sur penalty. À égalité parfaite, les deux formations se sont départagées aux tirs au but. Et ce sont les Harambee qui l’emportent (4 tab à 3) et se qualifient pour le deuxième tour des qualifications.

Grosse désillusion également pour la Côte d’Ivoire, renversée par la Tanzanie. Malgré un succès 2-0 à l’aller, les Éléphantes sont tombées lors de leur déplacement chez leurs adversaires et se sont inclinées lors de la séance des tirs au but (2-2, 4 tab à 2). Donisia Minja (50e) et Opah Clement (52e) ont permis à l’équipe tanzanienne de combler son retard. Et ensuite d’arracher la qualification pour le deuxième tour lors de l’épreuve des nerfs qui a notamment vu les Ivoiriennes rater deux tirs.

