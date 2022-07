CAN Féminine 2022: tenant du titre, le Nigéria chute d’entrée

Le Nigéria défiait l’Afrique du Sud ce lundi à Rabat dans le cadre de la première journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022. Et à l’arrivée, les Super Falcons se sont inclinées sur le score de 2-1.

Tenant du titre et onze fois vainqueur de la compétition, le Nigéria démarre mal la défense de sa couronne. Les Super Falcons se sont inclinées face à l’Afrique du Sud ce lundi, à l’occasion de la première journée de la CAN Féminine 2022. Dans un match disputé à Rabat, l’équipe nigériane a été battue sur le score de 2-1.

La première mi-temps de ce match a été âprement disputée par les deux équipes. Les occasions se multiplient, mais aucune des deux équipes n’a encore trouvé la faille. Les deux formations sont donc rentrées au vestiaire sur le score de 0-0.

De retour des vestiaires, les 22 actrices vont changer de tactique avec les Banyana Banyana plus incisives devant les 16 mètres adverses. Une stratégie payante pour l’équipe sud-africaine qui inscrit à l’heure de jeu deux buts coup sur coup. Jermaine Seoposenwe a en effet ouvert le score pour les siennes (60e) avant de passer le relais à Hildah Magaia pour le 2-1 (63e). La réduction de la marque par Vivian Ikechukwu (90e+1) aura été insuffisante pour le Nigéria qui s’incline donc sur ce score de 2-1.

Le Nigéria tombe donc de haut et pourrait être relégué à la dernière place du groupe C devant le Botswana et le Burundi qui s’affrontent ce soir (20h GMT) dans l’autre match de cette poule. L’Afrique du Sud remporte elle, ses trois premiers points dans ce tournoi et prend du coup sa revanche sur les Super Falcons qui avaient battu les Banyana Banyana lors de la finale de la dernière édition.